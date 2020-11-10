В Севастополе финишировала «Черноморская эстафета Победы». Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Участники «Черноморской эстафеты Победы», начавшейся 21 октября в Новороссийске, приплыли в Севастополь. 50 спортсменов-моржей из разных регионов России встретили торжественной церемонией на мысе Хрустальный.

Маршрут супер-заплыва, протяженностью 555 километров, проходил через такие города как: Новороссийск, Анапа, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Форос, Балаклава и Севастополь.

- Мы преодолели все трудности и успешно завершили этот трудный и уникальный заплыв. Мы увидели много интересного, встретили удивительных людей, доказали себе и другим, что мы внуки победителей и наш дух также силен, как и наших великих предков, которые сумели одержать победу над коричневой чумой, - отметил главный организатор мероприятия пловец-экстремал Александр Брылин, слова которого приводит Крымская газета.

Участников наградили дипломами и памятными медалями, а также благодарственными письмами от правительства Севастополя. Помимо этого, для них специально устроили небольшой концерт, а казаки города-героя накормили мужественных моржей блюдами своей полевой кухни.

Мероприятие прошло под патронажем правительств Краснодарского края, Республики Крым и города-героя Севастополя.

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