Одну из улиц Симферополя закрыли на три дня

Транспорту придется ехать в объезд. Фото: Архив "КП".

С сегодняшнего дня и до 13 ноября будет ограничено движение транспорта на улице Грибоедова в Симферополе. Причина – санитарная обрезка деревьев.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма, ограничения будут на участке улицы Грибоедова от проспекта Победы до дома №5 по улице Грибоедова. Для транспорта улица будет закрыта до 18.00 13 ноября.

- По согласованию с ГИБДД будет разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка, - добавили в администрации.

Жителей Симферополя просят учитывать эти обстоятельства при планировании передвижения по городу.

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