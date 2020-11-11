207 человек за сутки: Сводка по коронавирусу в Крыму

С начала пандемии в Крыму ковид подхватили больше 11 тысяч человек. Фото: Архив "КП".

За сутки в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена у 207 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- За 10 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания, - сообщил он в социальных сетях.

Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего в Крыму ковид подтвержден у 11 тысяч 364 человек с начала года. Выздоровевших за весь период - 7 тысяч 129 человек. Общее количество умерших - 185 человек.

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