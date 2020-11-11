В Коктебеле неизвестные взорвали банкомат с деньгами

Полиция ведет поиски преступников. Фото: Архив "КП".

Этой ночью в курортном поселке Коктебель было совершено дерзкое преступление: неизвестные взорвали банкомат и украли находящиеся в нем деньги.

Как стало известно КП-Крым, в банкомате было около трех миллионов рублей. Полиция ведет поиски преступников.

От взрыва пострадала входная часть в местный супермаркет «Лидер». Что именно воры использовали в качестве взрывного устройства - уточняют специалисты.

Сегодня в поселке работает наряды МВД, некоторые улицы оцеплены.

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