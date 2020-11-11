Штукатурка копии Крымского моста в Керчи покрылась трещинами

Штукатурка копии Крымского моста в Керчи потрескалась. Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Комсомольском парке Керчи покрылась трещинами копия Крымского моста. По словам главы администрации города-героя Сергея Бороздина, это никак не повлияло на состояние самого перехода, поэтому закрывать его не будут. Для гостей парка конструкция абсолютно безопасна.

- Штукатурка треснула от температурных перепадов. Мы написали претензии подрядчику, который делал, чтобы он эту часть перештукатурил и покрасил, - уточнил Бороздин, слова которого приводит Крым 24.

Он также добавил, что подрядчик из Ростова-на-Дону обещал приехать на этой неделе. Но сроки начала и окончания работ пока неизвестны.

Напомним, копию Крымского моста возвели в конце 2019 года.

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