В Крыму развернули около трех тысяч коек для больных коронавирусом

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В Крыму развернули больше двух тысяч коек для больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

- Для лечения больных с коронавирусом и внебольничными пневмониями в Крыму развернуто 2747 коек. В том числе 2280 для лечения пациентов с COVID и 467 коек для лечения внебольничных пневмоний, из которых 199 коек оснащены аппаратами искусственных вентиляции легких, - сообщил глава Минздрава Крыма.

Лечиться от коронавируса в Крыму продолжают 3 938 человек, из них амбулаторно лечатся 2511. Из зараженных коронавирусом 64 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ находятся 30 пациентов, шесть из них – на инвазивной ИВЛ и 24 – на неинвазивной.

833 человека, по словам Александра Остапенко, находятся в состоянии средней степени тяжести.

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