В Керчи продолжается ремонт 14 улиц. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Ряд керченских улиц продолжают реконструировать. Всего в городе планируют отремонтировать около 20 километров дорожного покрытия.

Так, компания «СУ-7» завершила работы на 5 дорогах: в переулке Майский и на улицах Борзенко, Ващенко, Тимирязева и Большевистская. Реконструкция выполнялась на основе соглашения между администрацией города и Министерством транспорта РК.

Ремонт также завершен на улицах Кокорина, Мирошника, Краснопартизанская, Семьи Данченко, Скифская, Правды, Коммунаров, Толбухина и Аджимушкайском шоссе. Над реконструкцией этих дорог, проходящей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», работала компания «ВАД».

На сегодняшний день продолжаются работы на улицах Горбульского, Фурманова, Главная, Буденного (дублер), Фрунзе, Мира, Победы, Дейкало, Кавказская, Черноморская, Архитектурная, шоссе Героев Сталинграда, Феодосийское шоссе и Аджимушкайское шоссе.

Помимо этого, полным ходом идет ремонт шоссе Героев Эльтигена – дороги, соединяющей с центром отдаленный район Героевское.

- К следующему курортному сезону, благодаря усилиям компании «ВАД», керчанам и гостям города будет удобнее подъезжать к излюбленному месту отдыха, - подчеркнул глава администрации Сергей Бороздин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

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