Распространение коронавируса в Крыму удалось обуздать

Распространение коронавируса стабилизировалось. Фото: Архив КП

Распространение коронавирусной инфекции в Крыму благодаря введению масочного режима удалось обуздать. Заболеваемость COVID-19 стабилизировалась, гриппом и ОРВИ — пошла на снижение.

- Насколько эта тенденция может быть продлена пока выводы делать преждевременно, но у нас нет роста заболеваемости, - подчеркнула главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Вторую неделю роста мы не отмечаем. За последние две недели тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ на 25%.

По оценке Пеньковской, эффект принесло решение перенести ответственность за обслуживание клиентов в масках на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поэтому все предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться и дальше, а также внедряться дополнительные ограничения, которые уменьшат распространение инфекции.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11 тысяч 364 человек с начала года. Выздоровевших за весь период - 7 тысяч 129 человек. Общее количество умерших - 185 человек.

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