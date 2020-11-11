Появились фото взорванного в Коктебеле банкомата

Взрыв повредил фойе магазина. Фото: vk.com/crimeabadnews

В социальных сетях появились фото взорванного банкомата в курортном Коктебеле. Как сообщала КП-Крым, этой ночью в поселке неизвестные взорвали терминал и украли находящиеся в нем деньги. По данным «Комсомолки», в банкомате было около 3,5 миллиона рублей.

От взрыва пострадала входная часть в местный супермаркет «Лидер». Что именно воры использовали в качестве взрывного устройства - уточняют специалисты.

Как уточнили в крымском главке МВД, преступление произошло около 05.00. На месте работаю сотрудники полиции и кинологи.

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