Пока что оснований для перевода на "дистант" нет Фото: Архив "КП"

Крымских школьников не планируют переводить на дистанционное обучение. Как сообщил глава республики Аксенов, ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась.

- Были просьбы о переводе школьников на дистанционное обучение. Мы совместно с Роспотребнадзором вырабатываем единую позицию. Перевод на дистанционное обучение еще хуже будет. Пока оснований для перевода школ на дистанционное обучение нет, делать это мы сейчас не будем, - отметил Аксенов.

Кроме того, главный санитарный врач Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Наталья Пеньковская сообщила, что сейчас ситуация с коронавирусом в Крыму находится под контролем - резкого роста заражения COVID-19.

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