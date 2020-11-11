Киев ввел санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму

Глава Крыма и посол Никарагуа в России. Фото: пресс-служба главы РК.

Власти Украины ввели против Республики Никарагуа санкции за открытие консульства этой латиноамериканской страны в Крыму.

Политики из Никарагуа теперь не смогут теперь хранить деньги в банках незалежной, граждане республики лишаются возможности отдыхать на украинских курортах, а бизнесмены не смогут вести свои дела на Украине.

Напомним, что с 10 ноября в Симферополе открыто почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым иностранным представительством в российском Крыму.

- У нас много проектов, связанных с образованием. Есть вопросы, связанные с обменом торговых миссий. Думаю, таких программ станет только больше, - заявил на торжественном открытии консульства глава Крыма Сергей Аксенов.

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