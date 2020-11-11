Каждая третья пневмония в Крыму вызвана COVID-19

Коронавирус становится главной причиной пневмоний. Фото: Архив КП

Причиной каждой третей пневмонии в Крыму является коронавирусная инфекция. В 61% случаев такие больные подлежат госпитализации.

- Заболеваемость пневмониями за две недели снизилась на 8%, но мы фиксируем рост ковидных пневмоний, - сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Если в общей массе их было от 14 до 19% случаев, то теперь 28%.

Тенденция к снижению заболеваемости пневмониями наблюдается практически во всех регионах Крыма, кроме двух — в Бахчисарайском районе рост с 11 случаев до 77 в неделю, в Сакском районе - с 72 до 99.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50