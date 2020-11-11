Назаров назначен девятым вице-премьером в крымском Совмине

Назаров стал девятым вице-премьером в правительстве Крыма. Фото: Архив КП

Государственный совет Крыма на сегодняшнем заседании согласовал назначение Михаила Назарова на пост заместителя председателя Совмина Крыма. Назаров стал девятым вице-премьером республиканского правительства.

Кандидатура Назарова собрала 67 голосов «за» из 75 депутатов, участвующих в заочном голосовании. Семеро воздержались, один не голосовал.

В марте 2014 года Назаров был назначен руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. После выхода на пенсию, в декабре 2019 года он возглавил региональное управление Минюста РФ. Какое направление будет курировать Назаров в правительстве пока не известно.

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