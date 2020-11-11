Появилось видео открытия консульства Никарагуа в Крыму

Фото: пресс-служба главы РК
В Крыму торжественно открыли консульство Никарагуа, оно стало первым дипломатическим учреждением иностранного государства после 2014 года, когда Крым перешел в состав России.
В Совете министров РК прошла торжественная передача копии патента руководства Никарагуа. В Симферополь прибыла полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехиа.
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал экс-полпреда президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев.
Глава РК Сергей Аксенов отметил, что открытие первого консульства иностранного государства в Крыму – знаковое событие.
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