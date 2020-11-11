Появилось видео открытия консульства Никарагуа в Крыму

Фото: пресс-служба главы РК

В Крыму торжественно открыли консульство Никарагуа, оно стало первым дипломатическим учреждением иностранного государства после 2014 года, когда Крым перешел в состав России.

В Совете министров РК прошла торжественная передача копии патента руководства Никарагуа. В Симферополь прибыла полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехиа.

Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал экс-полпреда президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев.

Глава РК Сергей Аксенов отметил, что открытие первого консульства иностранного государства в Крыму – знаковое событие.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50