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Крымские волонтеры организовали акцию «Звезда Героя»

Мероприятие прошло во всех городах полуострова
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Крымские волонтеры организовали акцию «Звезда Героя».

Крымские волонтеры организовали акцию «Звезда Героя».

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму 7 ноября прошла акция «Звезда Героя», во время которой участники воссоздали очертания «Золотой Звезды» при помощи свечей и лампад. В мероприятии, проходившем у памятников и обелисков Великой Отечественной войны, приняли участие члены военно-патриотических клубов, юнармейцы, «Волонтеры Победы» и обычные студенты.

Акция проходила во всех городах полуострова. Центральной площадкой стал мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный» в селе Мирном Симферопольского района. К мероприятию могли присоединиться все желающие, но в количестве не больше 25 человек.

- Я думаю, что у акции «Звезда Героя» есть все шансы стать традиционной для республики, ведь Крым очень трепетно относится к памяти о Великой Отечественной войне, тем более к столице страны, - подчеркнул начальник управления патриотического воспитания и популяризации культуры безопасности в молодежной среде ГК молодежной политики РК Евгений Костылев, слова которого приводит Крымская газета.

Подробнее об акции можно узнать в социальных сетях, вбив в строку поиска хештег #звездагероя.

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