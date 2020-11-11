В Крыму на почасовую подачу воды перевели еще 29 населенных пунктов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничение водоснабжения коснулось еще 29 населенных пунктов Крыма. Как отметил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, в этом нет ничего удивительного, так как дефицит воды из-за продолжительной засухи – проблема всего полуострова.

- Дебет в скважинах падает. Износ сетей примерно везде одинаковый, поэтому, естественно, проблемы одни и те же, - уточнил чиновник в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он добавил, что особых жалоб нет, специалисты аварийных служб стараются решать возникающие проблемы оперативно.

- Мы не допускаем никаких катаклизмов, - подчеркнул Баженов.

Напомним, крымские власти из-за сильной засухи решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов на почасовую подачу воды. График начали вводить с конца августа.

Ранее руководство предположило, что в таком режиме придется жить до марта следующего года.

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