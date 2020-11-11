В Симферополе и Севастополе 12 ноября частично отключат электричество

Свет исчезнет из-за ремонта электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Золотистая, 1-32;

ул. Челеби Джихан, 74-82 (чет), 77-89 (нечет);

проспект Победы, 440-488 (чет);

ул. Старокрымская, 2-42 (чет), 1-31 (нечет);

ул. Лекарственная, 2-6 (чет), 10, 1-5 (нечет);

пос. Айкован: ул. Арарат, 4, 6;

с. Трудовое: СТ Строитель

ул. Бастионная, 8-54 (чет), 3-25 (нечет);

пер. Бастионный, 2-44 (чет), 1-39(нечет);

ул. Геническая, 8-18 (чет) 5-17 (нечет);

ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет);

ул. Кубанская, 3-9(нечет);

пр-т Победы, 231

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Пироговка: ЗАО «Южное горно-строительное управление»; пер. Горина 7-15; ул. Угловая 6; 3, 5; ул. Урожайная 2-а, 2-б, 2-24(чет), 28-32(чет); 1-23(нечет), 29, 37; ул. Рабочая, 1-11(нечет); ул. Льва Толстого, 2-24(чет); 1-15(нечет); ул. Рабочая, 2-20(чет); 3, 1-А, 13-21(нечет); ул. Озерная, 2-12 (чет); ул. Пирогова, 5-17(нечет), 39; пер. Сельский, 2; 1-3; ул. Тенистая, 2-а, 2, 6; ул. Урожайная, 22-а; пер. Озерный, 4-12(чет); ул. Пальметная, 2-36 (чет); 11-В, 1-15(нечет), 39

поселок Водоканал: ул. Фонтанная 16/1,16-18(чет);

Дергачи: СТСН «Гавань»;

Новые Шули (ГУПС «Водоканал»);

ул. Михаила Грешилова 1-3(нечет), 9;

ул. Летчика Кирсанова 4, 1,9-15(нечет),19-21 (нечет);

ул. Летчика Есауленко 14, 15-17(нечет);

пр.1-й Альпийский 2-Б,36-А,2-32(чет), 1-37(нечет);

ул. Альпийская 5-35 (нечет);

пер. 2-ой Альпийский 4-28(чет), 38;

пр. 2-й Альпийский 32;

ул. Кроссовая 2,8,14-16;

ул. 1-я Беговая 15-А,5,15.

с 11.00 до 12.00

Кача: ул. Красноармейская, 2-6, 13-А, 9-А, 1-11, 15; ул. Осипенко, 22-А; ул. Гастелло, 4-А, 4-6, 3-5; ул. Нестерова, 2-А, 2-Б, 2; ул. Покрышкина, 2; ул. Первомайская, 2-А, 2-4, 10, 1-В

с 11.00 до 15.00

ул. Генерала Мельника, 15, 15-А, 19, 21;

ул. Камышовое Шоссе, 30, 32, 34

с 9.00 до 17.00

ул. Ивана Голубца, 8-А, 2-8, 12-14, 38, 1-А, 1-5;

ул. Кожанова, 4-10;

ул. Революции 1905 года, 2, 1, 20-24;

ул. Яна Гамарника, 6-12, 5-9;

ул. Киевская, 2, 6-18, 1-7, 21-25, 31-35;

ул. Коммунистическая, 3, 9-15;

ул. Льва Толстого, 20, 24-28;

ул. Адмирала Азарова, 9-13, 17-25;

ул. Симферопольская, 13;

ул. Галины Прокопенко, 46-А, 46;

ул. Новороссийская, 2;

ул. Партизанская, 9-11;

ул. Щербака, 2-а, 4-16, 5;

Спуск Шестакова, 1;

ул. Большая Морская, 3;

ул. Дроздова, 5-9;

ул. Свердлова, 3;

ул. Суворова, 6, 8,1 9;

ул. Людмилы Павличенко, 8;

ул. Фрунзе, 11/1; ул. Советская, 14, 18-22, 28, 37-41;

ул. Матюшенко, 1-9;

ул. Ломоносова, 5;

про. Каспийский, 3-27, 31-35;

ул. Кавказская, 16, 15, 17, 19;

ул. Каспийская, 54-72, 78-92, 65, 73-91;

ул. Мирная, 8, 3-5;

ул. Станюковича, 46, 48, 49/1

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