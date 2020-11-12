Погода в Крыму на 12 ноября: без осадков и тепло до +13

В море уже холодно купаться, но его можно рисовать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Керчи облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

Вода в Черном море +13°… 18°.

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