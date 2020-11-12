Ялта, Симферополь, Севастополь попали в топ-8 популярных городов для отдыха с детьми на Новый год

В Ялте очень красивые виды, которые и привлекают отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, где мамы с детьми планируют провести зимние каникулы.

- Сочи, Геленджик, Адлер в Краснодарском крае, Ялта, Симферополь, Севастополь в Крыму, а также Санкт-Петербург и Казань составили топ-8 направлений, куда можно поехать на новогодние каникулы с детьми, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проведя анализ брони жилья для отдыха женщинами с детьми с 1 декабря 2020 по 8 января 2021.

Топ-8 популярных городов для путешествий матерей с детьми на Новый год(средняя цена аренды в сутки, в рублях):

Сочи, 2209

Ялта, 4292

Санкт-Петербург, 2061

Симферополь, 3133

Севастополь, 2990

Геленджик, 1091

Адлер, 2664

Казань, 2100

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