Судебные приставы задержали крымчанку после бракосочетания из-за неуплаты алиментов

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Жительница Алушты задолжала 320 тысяч рублей по алиментам, и ее задержали судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Судебные приставы не могли найти женщину с 2018 года. А когда она захотела вступить в брак, будущую невесту легко нашли. Злостную неплательщицу застали возле алтаря, чтобы она точно не сбежала.

После торжественной церемонии новоиспеченную супругу доставили в городское отделение судебных приставов. Должница должна будет провести 20 часов обязательных работ и выплатить всю сумму алиментов. Если она этого не сделает, будет возбуждено административное и уголовное дела.

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