Коронавирус в Крыму: за сутки плюс 220 зараженных

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 11 ноября зафиксировали 220 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 62 зараженных переносят болезнь бессимптомно. Из общего числа 119 зараженных сами обратились за медицинской помощью, 100 обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4987 человек. Выздоровели с начала пандемии 7 406 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50