В Крыму по домам распустили больше 2 тысяч школьников. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму на дистанционное обучение отправили 3 школы и 44 класса.

- 2366 обучающихся, 1,1% от всех обучающихся школьного возраста, - уточнила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик, слова которой приводит Крым 24.

Напомним, крымских школьников не планируют распускать по домам. По словам главы РК Сергея Аксенова, в этом нет необходимости – ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась.

А главный санитарный врач Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Наталья Пеньковская заверила, что сейчас эпидемиологическая обстановка в Крыму находится под контролем.

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