В Бахчисарайском районе нашли зарезанного мужчину

Фото: пресс-служба Следкома РК

В Бахчисарайском районе Крыма произошло убийство. Изуродованное тело мужчины с колото-резаными ранами нашли в частном доме, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следователей, тело мужчины нашли 11 ноября в частном домовладении. Жертвой оказался 60-летний хозяин дома. У него были колото-резаные ранения на шее, груди и животе.

В Следкоме уточнили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По данным СК, проведены первоначальные следственные действия, а сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и личность убийцы.

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