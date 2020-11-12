Ввод ограничений на работу ЗАГСов Крыма не повлиял на число свадеб.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Несмотря на то, что крымские ЗАГСы на время приостановили торжественные церемонии бракосочетаний, количества свадеб меньше не стало. Так, за неделю 203 пары пополнили ряды новобрачных.
- В то время как, например, неделей ранее, с 27 по 31 октября, отделы ЗАГС зарегистрировали брак 235 пар влюбленных, - уточнили в пресс-службе Министерства юстиции РК.
Напомним, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции крымские ЗАГСы на время приостановили торжественную регистрацию браков с начала ноября.
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