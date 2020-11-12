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Ввод ограничений на работу ЗАГСов Крыма не повлиял на число свадеб

За неделю в Крыму поженились 203 пары
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Ввод ограничений на работу ЗАГСов Крыма не повлиял на число свадеб.

Ввод ограничений на работу ЗАГСов Крыма не повлиял на число свадеб.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что крымские ЗАГСы на время приостановили торжественные церемонии бракосочетаний, количества свадеб меньше не стало. Так, за неделю 203 пары пополнили ряды новобрачных.

- В то время как, например, неделей ранее, с 27 по 31 октября, отделы ЗАГС зарегистрировали брак 235 пар влюбленных, - уточнили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

Напомним, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции крымские ЗАГСы на время приостановили торжественную регистрацию браков с начала ноября.

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