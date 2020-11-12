Актриса из Крыма, сыгравшая главную роль в сериале на ТНТ, побывала в гостях у Урганта

Съемки сериала начались еще три года назад. Фото: Скриншот с видео

Последний выпуск «Вечернего Урганта» был посвящен премьере сериала «Иванько» на канале ТНТ. В гостях у Ивана побывала наша землячка - актриса Ангелина Миримская. Именно ей и выпала честь сыграть главную роль в новой телекартине.

Девушка пришла на передачу не одна, вместе с ней была ее коллега - Валентина Мазунина.

Это сериал о двух простых девушка, которые пытаются наладить свою личную жизнь. Лине Миримской достался образ скромной учительницы английского, которая, по ее мнению, абсолютно не похожа на нее саму.

Актриса пришла на программу вместе со своей коллегой - Валентиной Мазуниной. Фото: instagram @vecherniy_urgant

Заметим, премьера сериала уже состоялась 2 ноября. В центре сюжета «Иванько» - дружба трех молодых девушек: скромной учительницы английского Вали, преподавательницы танцев Насти и преподавательницы биологии Ярославы.

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