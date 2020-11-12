Средняя зарплата по Крыму выросла до 34,2 тысяч рублей

Средняя зарплата в регионе выросла до 34,2 тысяч рублей

Средняя зарплата по Крыму с начала года выросла до 34,2 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

- Не было большого роста безработицы, - отметила вице-премьер. - Люди остались на предприятиях и получали заработную плату.

При этом занятость в малом и среднем бизнесе выросла с начала года на 5 тысяч человек до 176 тысяч. В Минфине считают, что для получения субсидии на минимальную оплату труда в 12130 рублей многие предприниматели легализовали своих наемных работников, либо сами зарегистрировали ИП.

Уровень безработицы остается на уровне 6,3%, прирост составил 0,7%, что в 2,4 раза ниже общероссийских показателей.

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