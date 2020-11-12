Рабочие приступили к строительству Бештерек-Зуйского водовода. Фото: официальный сайт Правительства РК.

От Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю началась прокладка труб нового водовода. Параллельно идет разработка проектной и градостроительной документации.

- На объекте выполнен монтаж 1800 м трубопровода на бровке траншеи, - сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Крыма.

Строители уже подготовили траншею для прокладки водовода, протяженность которой составила 8 километров. На площадке работают 68 человек в две смены, задействовано 19 единиц техники.

На возведение объекта потратили свыше 1,5 миллиардов рублей, подрядчиком выступила компания ООО «Современные системы реновации».

Водовод от Бештерек-Зуйского водозабора является одним из плановых мероприятий, реализация которого позволит обеспечить устойчивое водоснабжение Крыма.

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