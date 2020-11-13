Погода в Крыму на 13 ноября: без осадков и тепло до +13

В Крыму холодно и пасмурно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 ноября, в пятницу на Крымском полуострове обыкновенный, осенний денек, без погодных аномалий.
– В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем до +10°.
Вода в Черном море +15°…17°.
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