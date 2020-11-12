В Симферополе и Севастополе 13 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет на время ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Павленко, 9-13 (нечет), 34;

ул. Спера, 2, 6-12 (чет);

бульвар Ленина, 2, 2а;

ул. Дзюбанова, 22;

ул. Баррикадная, 1, 2;

ул. Залесская, 2а, 1-15(нечет);

ул. Севастопольская, 118-152(чет);

ул. Шевченко, 10а, 2-36(чет), 1-23(нечет);

ул. Второй Гвардейской Армии, 82-100(чет), 47-59(нечет);

пер. Аэрофлотский, 11, 14;

пер. Заводской, 10-14, 50-52(чет);

ул. Севастопольская, 147-227(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Клубничная 2-34(чет), 1-17(нечет);

ул. Коли Пищенко 28-34(чет),38-50(чет), 29-49 (нечет);

пер. Каменистый 3-9(нечет);

ул. Окружная 36-56(чет), 39-57(нечет),63-67(нечет);

ул. Ореховая 22;

ул. Рассветная 25-65(нечет);

ул. Самотечная 2-4(чет), 1-7(нечет);

ул. Силантьева 72-84 (чет),92-96 (чет), 102-154 (чет), 158-А,2 ж/д без №, 49-83(нечет), 87-123(нечет);

ул. Сиреневая 4-30(чет), 3-33(нечет);

ул. Скалистая 8-18(чет), 11,15-23(нечет),27,31-39(нечет),43,45-2,45-Б;

про. Скалистый 4-16(чет), 3-17(нечет);

ул. Дубинина 10,22, 13,17-23(нечет);

ул. Самотечная 9-19 (нечет)

с 9.00 до 17.00

ул. Большая Морская 2-8,12,20-28,41,43;

ул. Одесская 19-25;

ул. Патриса Лумумбы 3,5;

ул. Адмирала Октябрьского 9-13;

ул. Батумская 61-83;

ул. Новороссийская 4,6,7-13,70-76,63-77;

ул. Очаковцев 36,38,60;

ул. Шмидта 12-24,3,7;

ул. Кулакова 4-18,7,59,84, 88;

ул. Василия Кучера 6,8;

ул. Алексакиса 1-5;

ул. Советская 54-56,60,57,63;

ул. Коммунистическая 15-А,17-51;

ул. Сафронова 6-14,13-15;

ул. Харьковская 9;

ул. Симферопольская 2,15;

ул. Балаклавская 3;

пер. Язоновский 7;

ул. Гоголя 21-А,7-19;

ул. Годлевского 16-46,9-47;

ул. Попова 4-16,11-15;

ул. 4 Бастионная 14;

ул. Ялтинская 42/2,10,14-40,9;

ул. Генерала Петрова 6-А,12;

ул. Новикова-Прибоя 44-А,20-42,17-31,37;

ул. Каховская 2-10,14-24,5-25;

ул. Некрасова 10-20,37-49;

ул. Переяславская 26-А,26-64,11-49; у

ул. Потемкинцев 4-30,1-33;

ул. Серафимовича 35,47;

ул. Тельмана 6-36,1-29;

ул. Александера 46-62,33-51;

ул. Смоленская 12-14,22,15-29;

ул. Чехова 12-42,9-19,23-29;

ул. Волочаевская 2-24,5-33;

ул. Казарского 12-36,40-48,17-55;

про. Каспийский 3-27,31-35, 54-72,78-92,65,73-91;

ул. Кавказская 16,15,17,19;

ул. Мирная 8,3-5;

ул. Станюковича 46,48,49/1

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