В Симферополе и Севастополе 13 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет на время ремонтных работ.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Павленко, 9-13 (нечет), 34;
ул. Спера, 2, 6-12 (чет);
бульвар Ленина, 2, 2а;
ул. Дзюбанова, 22;
ул. Баррикадная, 1, 2;
ул. Залесская, 2а, 1-15(нечет);
ул. Севастопольская, 118-152(чет);
ул. Шевченко, 10а, 2-36(чет), 1-23(нечет);
ул. Второй Гвардейской Армии, 82-100(чет), 47-59(нечет);
пер. Аэрофлотский, 11, 14;
пер. Заводской, 10-14, 50-52(чет);
ул. Севастопольская, 147-227(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Клубничная 2-34(чет), 1-17(нечет);
ул. Коли Пищенко 28-34(чет),38-50(чет), 29-49 (нечет);
пер. Каменистый 3-9(нечет);
ул. Окружная 36-56(чет), 39-57(нечет),63-67(нечет);
ул. Ореховая 22;
ул. Рассветная 25-65(нечет);
ул. Самотечная 2-4(чет), 1-7(нечет);
ул. Силантьева 72-84 (чет),92-96 (чет), 102-154 (чет), 158-А,2 ж/д без №, 49-83(нечет), 87-123(нечет);
ул. Сиреневая 4-30(чет), 3-33(нечет);
ул. Скалистая 8-18(чет), 11,15-23(нечет),27,31-39(нечет),43,45-2,45-Б;
про. Скалистый 4-16(чет), 3-17(нечет);
ул. Дубинина 10,22, 13,17-23(нечет);
ул. Самотечная 9-19 (нечет)
с 9.00 до 17.00
ул. Большая Морская 2-8,12,20-28,41,43;
ул. Одесская 19-25;
ул. Патриса Лумумбы 3,5;
ул. Адмирала Октябрьского 9-13;
ул. Батумская 61-83;
ул. Новороссийская 4,6,7-13,70-76,63-77;
ул. Очаковцев 36,38,60;
ул. Шмидта 12-24,3,7;
ул. Кулакова 4-18,7,59,84, 88;
ул. Василия Кучера 6,8;
ул. Алексакиса 1-5;
ул. Советская 54-56,60,57,63;
ул. Коммунистическая 15-А,17-51;
ул. Сафронова 6-14,13-15;
ул. Харьковская 9;
ул. Симферопольская 2,15;
ул. Балаклавская 3;
пер. Язоновский 7;
ул. Гоголя 21-А,7-19;
ул. Годлевского 16-46,9-47;
ул. Попова 4-16,11-15;
ул. 4 Бастионная 14;
ул. Ялтинская 42/2,10,14-40,9;
ул. Генерала Петрова 6-А,12;
ул. Новикова-Прибоя 44-А,20-42,17-31,37;
ул. Каховская 2-10,14-24,5-25;
ул. Некрасова 10-20,37-49;
ул. Переяславская 26-А,26-64,11-49; у
ул. Потемкинцев 4-30,1-33;
ул. Серафимовича 35,47;
ул. Тельмана 6-36,1-29;
ул. Александера 46-62,33-51;
ул. Смоленская 12-14,22,15-29;
ул. Чехова 12-42,9-19,23-29;
ул. Волочаевская 2-24,5-33;
ул. Казарского 12-36,40-48,17-55;
про. Каспийский 3-27,31-35, 54-72,78-92,65,73-91;
ул. Кавказская 16,15,17,19;
ул. Мирная 8,3-5;
ул. Станюковича 46,48,49/1
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