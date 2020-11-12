Платежки на уплату земельного и транспортного налога крымчане получат из Волгограда

Платежки из Волгограда налоговая просит считать действительными. Фото: Архив КП

Налоговые уведомления по уплате земельного и транспортного налога крымчане получат из Волгограда. Об этом сообщил замруководителя УФНС России по Республике Крым Сергей Крюков.

- Пусть наших граждан не смущает, что из Волгограда приходят письма, - отметил он. - То не аферисты — это наш филиал, который помогает нам печатать и рассылать по почте уведомления.

Уже 230 тысяч плательщиков могут оплатить налоги через личный кабинет на портале Госуслуг и Налог. ру. Всего до 1 декабря налоги должны оплатить владельцы почти 518 тысяч автомобилей на общую сумму в 912 миллионов рублей и 530 тысяч земельных участков на сумму 484 миллионов рублей.

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