В Крыму успокоили пациентов с коронавирусом: легкие восстанавливаются

Фото: Архив "КП"

Легкие могут восстанавливаться после перенесенной пневмонии или коронавируса.

- Этот вопрос задает практически каждый пациент. Восстановление идет. Однозначно идет, – заявила врач. - При определенном временном и правильном лечении мы видели инволюцию – абсолютное восстановление легочной ткани, - сообщила главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Крыма Марина Захарова.

По словам эксперта, легочная ткань может восстанавливаться хуже, если есть сопутствующие хронические заболевания. Также Марина Захарова отметила, что объем пораженных легочных тканей – не единственный показатель тяжести заболевания.

Она привела пример, когда процент поражения легких достаточно высокий, но уже идет процесс восстановления, и пациент чувствует себя удовлетворительно. Есть и обратная сторона, когда у зараженного всего 5% поражения легких, но снимок не будет отражать реальную динамику процесса, если сделан не вовремя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50