Налоговики убедили учителей делиться с государством доходами от репетиторства

Налог для самозянятых в Крыму ввели с июля 2020 года. Фото: Архив КП

Около 10 тысяч налогоплательщиков Крыма зарегистрировались самозанятыми с уплатой налога на профессиональный доход в 4% и 6% и выручкой не более 2,4 миллионов рублей за год. Об этом сообщил замруководителя УФНС России по Республике Крым Сергей Крюков.

- Как мы и прогнозировали - это наши граждане, которые оказывают услуги по расселению отдыхающих, сдаче в аренду имущества, перевозке пассажиров, косметологические услуги и репетиторство, - уточнил Крюков. - Мы провели мероприятия совместно с Минобразования Крыма во многих школах, и отрадно, что наши педагоги, как самые сознательные, достаточно активно стали регистрироваться и легализовывать те доходы, которые они получают от репетиторства.

Налог на профессиональный доход в Крыму ввели со второго полугодия. Его преимущество в отсутствии налоговой отчетности и фиксированных страховых взносов. Регистрация сделок и отправка чеков идет через приложение «Мой налог».

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