Во Дворце культуры профсоюзов Симферополя отремонтируют бассейн.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Дворец культуры профсоюзов (ДКП) в Симферополе планируют привести в порядок. Работы по ремонту фасада здания начнутся в ближайшее время.
Вопрос реконструкции ДКП глава администрации крымской столицы Елена Проценко обсудила во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов Крыма Надеждой Краденовой.
- Благоустройство самой большой по площади общественной территории возле Дворца культуры профсоюзов будет выглядеть незавершенным, если не привести в порядок само здание Дворца, - подчеркнула Проценко, слова которой приводит Крымское информационное агентство.
Капитальный ремонт проведут и в спортивной части Дворца: там создадут современный многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. Помимо этого, строители восстановят плавательный и детский бассейны. Работы будут выполнены за счет инвестор.
Ввод в эксплуатацию спорткомплекса планируется в апреле 2021 года.
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