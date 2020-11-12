Работы на стадионе «Авангард» Ялты будут вестись круглосуточно. Фото: официальный сайт администрации Ялты.

Строительство на ялтинском стадионе «Авангард» будет идти в две смены. Это связано с попыткой подрядчика успеть освоить около 200 миллионов рублей за два месяца.

На данный момент на объекте работает 87 человек. Со среды их число вырастет.

- До конца месяца запланировано завершить устройство монолитного каркаса, а после приступить к монтажу уже изготовленных ферм. Также началось выравнивание спортивных полей, продолжается прокладка инженерных сетей, кроме того, проводится внутренняя отделка там, где это возможно, - цитирует министра строительства и архитектуры РК Михаила Храмова Крымская газета.

Чиновник также предупредил подрядчика, что будет контролировать строительство объекта.

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