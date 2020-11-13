Евпатория попала в топ-10 городов, где стало меньше желающих отдохнуть на Новый год

Евпатория стала менее привлекательной для туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, в каких городах России стали меньше бронировать жилье на новогодние праздники.
- Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва составили десятку городов, где спрос на аренду жилья для отдыха в новогодние праздники упал из-за пандемии коронавируса, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Рейтинг составили после анализа брони жилья для отдыха с 25 декабря этого года по 10 января 2021-ого..
Топ-10 городов, в которых снизался спрос на новогодний отдых ( средняя цена аренды жилья в сутки в рублях):
Осташков, 9311
Ильинский, 6900
Евпатория, 3204
Тула, 10910
Кимры, 14750
Москва, 4062
Анапа, 830
Истра, 8500
Токсово, 12000
Гагра, 1313
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