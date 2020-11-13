Евпатория попала в топ-10 городов, где стало меньше желающих отдохнуть на Новый год

Евпатория стала менее привлекательной для туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, в каких городах России стали меньше бронировать жилье на новогодние праздники.

- Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва составили десятку городов, где спрос на аренду жилья для отдыха в новогодние праздники упал из-за пандемии коронавируса, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Рейтинг составили после анализа брони жилья для отдыха с 25 декабря этого года по 10 января 2021-ого..

Топ-10 городов, в которых снизался спрос на новогодний отдых ( средняя цена аренды жилья в сутки в рублях):

Осташков, 9311

Ильинский, 6900

Евпатория, 3204

Тула, 10910

Кимры, 14750

Москва, 4062

Анапа, 830

Истра, 8500

Токсово, 12000

Гагра, 1313

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50