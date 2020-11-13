В водохранилища Крыма выпустят больше миллиона мальков рыб. Фото: официальный сайт Минсельхоза РК.

В крымские водохранилища для очистки их от лишней растительности выпустят больше миллиона мальков рыбы. Мелиоративное зарыбление – такое название носит подобная практика – применяется на протяжении 50 лет.

- Такой способ давно доказал экологическую безопасность и высокую эффективность для поддержания водоемов в соответствующем санитарном состоянии. Рыба удаляет всю лишнюю водную растительность, - уточнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Крыма.

Специалисты уже приступили к зарыблению крымских водоемов. Так, в Ленинское водохранилище выпустили больше 100 тысяч мальков. Из них 49,6 тысячи мальков карпа, 13,5 тысячи белого амура, а также больше 50 тысячи белого толстолобика.

- До конца года планируется зарыбить Ленинское, Феодосийское и Изобильненское водохранилища, - подчеркнул министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

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