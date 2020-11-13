В Симферополя задумали строительство колумбария

Сейчас урны с прахом подхахоранивают в могилы родственников. Фото: Архив КП

В Симферополе задумали строительство стены для захоронения урн с прахом кремированных людей - колумбарий. Сейчас их закапывают в могилы.

- Мы захораниваем урны, - сообщил в эфире ток-шоу на «Крым 24» директор МУП «Горритуал» Иван Вахрушев. - На сегодняшний день в Симферополе было захоронено 235 урн.

Проект строительства колумбария уже разработан. Средства муниципальное предприятие намерено запросить в столичном бюджете. В какую сумму обойдется специальная стена для урн, директор «Горритуала» не уточнил.

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