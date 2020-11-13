За сутки в Крыму 214 новых случаев коронавируса

В Крыму 214 новых случаев COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 214 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 43 случая с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завезены из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки всеми лабораториями обследовано 6409 человек. Выздоровевших за весь период – 7584 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50