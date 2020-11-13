В Крыму скончалось еще 5 COVID-положительных пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки умерло еще 5 пациентов с COVID-19. Таким образом, на сегодня число умерших коронавирусных больных достигло 199.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 214 человек. В 43 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных к врачу за помощью, почувствовав неладное, обратилось 130 человек. 78 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными. Еще 6 больных COVID-19 приехало из-за границы.

За весь период пандемии в Крыму с успехом побороли болезнь 7584 человека. За сутки в лабораториях провели 6409 тестов на коронавирус.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50