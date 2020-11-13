Реликтовые деревья Крыма погибают из-за засухи. Фото: Фото: скрин из видео Александр Михайленко / YouTube
Один из символов Крыма – реликтовая сосна, раскинувшаяся в Государственном природном заказнике регионального значения РК «Новый Свет» - засох, превратился в корягу. И это не единичный случай гибели деревьев, сообщает ForPost со ссылкой на крымского блогера Александра Михайленко.
Многие редкие древесные растения на южном побережье засыхают – их уничтожает жук-короед.
- Сначала я подумал, что одна сосна — ничего страшного. Но потом мы поехали в Ялту, и вблизи Алушты я заметил уже 15 таких высохших сосен, - отмечает Михайленко.
Вопросом сохранения деревьев должны серьезно заняться экологи и ответственные госорганы, добавляет блогер. Но, по мнению экспертов, в гибели уникальной крымской флоры виновата засуха, наблюдавшаяся в течение всего 2020 года.
- Это происходит, потому что выпадает мало осадков. Сосны начинают задыхаться, высыхать, и, как следствие, на них поселяется короед, - уточняет замруководителя службы экологической безопасности РК Михаил Есин.
В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма эту проблему пока оставили без комментариев.
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