Реликтовые деревья Крыма погибают из-за засухи. Фото: Фото: скрин из видео Александр Михайленко / YouTube

Один из символов Крыма – реликтовая сосна, раскинувшаяся в Государственном природном заказнике регионального значения РК «Новый Свет» - засох, превратился в корягу. И это не единичный случай гибели деревьев, сообщает ForPost со ссылкой на крымского блогера Александра Михайленко.

Многие редкие древесные растения на южном побережье засыхают – их уничтожает жук-короед.

- Сначала я подумал, что одна сосна — ничего страшного. Но потом мы поехали в Ялту, и вблизи Алушты я заметил уже 15 таких высохших сосен, - отмечает Михайленко.

Вопросом сохранения деревьев должны серьезно заняться экологи и ответственные госорганы, добавляет блогер. Но, по мнению экспертов, в гибели уникальной крымской флоры виновата засуха, наблюдавшаяся в течение всего 2020 года.

- Это происходит, потому что выпадает мало осадков. Сосны начинают задыхаться, высыхать, и, как следствие, на них поселяется короед, - уточняет замруководителя службы экологической безопасности РК Михаил Есин.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма эту проблему пока оставили без комментариев.

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