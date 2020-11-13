Останки градоначальника Керчи перезахоронят. Фото: ВКИКМЗ

Останки Ивана Стемпковского - Керчь-Еникальского градоначальника с 1828 по 1832 годы – перезахоронят.

- Наш градоначальник, который немало сделал для города, будет захоронен по христианским традициям и, конечно же, по закону РФ, - уточнил глава администрации прибрежного города Сергей Бороздин, слова которого приводит Крым 24.

У власти Керчи и Министерства культуры Крыма в планах восстановление остатков часовни.

- Очень надеемся, что Министерством культуры вместе с жителями города будет принято решение о восстановлении этого комплекса, в том числе часовня будет восстановлена, - отметил Бороздин.

По словам министра культуры Арины Новосельской, склеп нашли в хорошем состоянии.

- Кладка фундамента и свода склепа была в превосходном состоянии. Отсутствовали вывалы раствора строительных блоков, угроза замокания отсутствовала. И швы кладки были в очень хорошем состоянии, - подчеркнула чиновница.

СПРАВКА КП

Иван Стемпковской в 1828-1832 годах был градоначальником Керчи, в становлении которой он сыграл немаловажную роль.

Стемпковской также являлся одним из основателей Керченского музея древностей; помимо этого, он внес большой вклад в изучение истории и археологии на юге России. Прежде всего, Боспорского царства.

Иван Стемпковской завещал похоронить себя рядом с делом своей жизни - раскопками Пантикапея на вершине горы Митридат. На могиле его в скором времени построили часовню в неоклассическом стиле, которая сто лет была одним из символов Керчи. Но в 1944 году ее разрушили.

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