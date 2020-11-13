Жительница Симферополя, зарезавшая сына, будет лечиться в психиатрической больнице

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Жительницу Симферополя, которая убила семилетнего сына, поместят в психиатрическую лечебницу. Такое решение принял Верховный суд Крыма, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

- В отношении женщины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, - уточнили в прокуратуре.

Напомним, что инцидент произошел в начале февраля текущего года. Женщина была в салоне машины на улице Сельвинского в Симферополе и 39 раз ударила семилетнего сына ножом. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

До того, как крымчанку признали невменяемой, ее обвиняли по пункту «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

Однако после проведенной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что женщина страдает тяжелым хроническим расстройством, которое не давало ей осознать общественную опасность своих действий.

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