Бывшую главу администрации Ленинского района дисквалифицировали на год

В отношении женщины возбудили дело об административном нарушении по части - нарушение получателем средств бюджета Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшая глава администрации Ленинского района Крыма дисквалифицирована на один год, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Сотрудники ведомства проверили соблюдение требований бюджетного законодательства при предоставлении межбюджетных трансфертов. В прокуратуре установили, что на региональный проект «Успех каждого ребенка» выделялись субсидии из республиканского бюджета на проведение капитального ремонта спортивного зала одной из школ. Обязательным условием соглашения предоставления суммы являлась разработка муниципального акта, однако сам акт никто так и не разработал.

В отношении бывшей главы администрации возбудили дело о нарушении по части 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ - нарушение получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов.

Ей назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.

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