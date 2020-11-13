Какие улицы в Симферополе перекроют из-за сезонных ярмарок

Ярмарки начнутся уже с середины ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе планируют на время перекрыть сразу несколько улиц. Как сообщили в пресс-службе администрации города, перекрытия в ноябре и декабре будут связаны с предстоящими ярмарками.

- Ввести временное ограничение движения транспортных средств с 05.00 до 15.00 14, 21, 28 ноября, 5, 12,19, 26 декабря 2020 года по ул. Энергетиков, 2, пос. ГРЭС, ул. Залесская, 97, ул. Аэрофлотская, 16, ул. Г. Сталинграда, 8, на месте проведения сельскохозяйственных ярмарок. С 05.00 до 15.00 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря 2020 года по ул. Мате Залки, 17, ул. Балаклавская, 119 (у разворотного кольца), на месте проведения сельскохозяйственных ярмарок, – говорится в сообщении.

Также 14, 21 и 28 ноября закроют дублирующий проезд улицы Севастопольской, 80/3, проезд Никанорова, вдоль Симферопольской академической гимназии, в районе ул. Киевской, 177, Кечкеметская улица с ул. Б. Куна.

Кроме того, на улице Крымской весны (в районе дома № 31 и конечной остановки маршрута № 14) в микрорайоне Каменка закроют для проезда с 05.00 до 15.00 в воскресенье 22 ноября, а участок на улице Ракетной - 15 и 29 ноября.

Участок на проспекте Победы, 213а закроют с раннего утра до 15.00 с 14 ноября по 1 декабря. Напротив торгового центра «Новая площадь» будет организована сезонная ярмарка по реализации цветов, рассады, саженцев и посадочного материала.

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