В Крыму осудили вандалов за мат на стенах санатория «Ясная поляна». Фото: Олег УКЛАДОВ

Вандалам, разрисовавшим фасад и окна дворцового комплекса санатория «Ясная поляна» в Гаспре, вынесли приговор. Двоим фигурантам дела дали по году «условно», но третий подельник проведет год в колонии-поселении.

Инцидент развернулся в мае этого года. Хулиганы аэрозольными баллончиками с краской изрисовали нецензурными выражениями фасад и окна здания, находящегося на территории филиала «Ясная поляна».

Вандалов полицейские нашли и задержали, ими оказались два жителя Ялты и их приезжий 23-летний друг, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Столь экспрессивным поступком они пытались проявить себя и привлечь внимание.

Вину задержанные признали, в содеянном раскаялись.

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