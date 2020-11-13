Вице-премьер Крыма не вернется к работе из-за COVID-19. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Вице-премьер Республики Крым Елена Романовская коронавирус перенесла тяжело – чиновница может остаться инвалидом. К работе она, скорее всего, уже не вернется, сообщает ForPost.

На данный момент Романовская находится на реабилитации в Москве.

- Скорее всего, она не вернется на свой пост. Настолько серьезны проблемы со здоровьем — речь идет о возможной инвалидизации, - сообщает источник, знакомый с ситуацией в Госсовете РК.

Сотрудники МВД по Крыму сейчас проводят административной расследование в отношении Романовской – выясняют, находилось ли она в публичных местах без маски. Заявление в правоохранительные органы поступило от крымских общественников.

Напомним, COVID-19 у вице-премьера Крыма Елены Романовской диагностировали 10 сентября. На свое состояние чиновница не жаловалась, чувствовала себя нормально.

Но 22 сентября состояние Романовской ухудшилось. Врачи ввели пациентку в искусственную кому и отправили спецрейсом в Москву.

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