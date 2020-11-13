Крымские детские дома закрылись на карантин на неопределенный срок

Не так давно подобные запреты продлевались на 30 дней Фото: Архив "КП"

Детские дома и другие подобные соцучреждения в Крыму останутся закрытыми на карантин на неопределенный срок. Об этом сказано в поправках в указ главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.

- С 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения, - говорится в сообщении. - В режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (одна смена – 14 дней).

На неопределенный срок закроют и круглосуточные учреждения: медицинские организации, дом ребенка,

Также на неопределенный срок продлен запрет на посещение учреждений с круглосуточным пребыванием людей: медицинские организации, дом ребенка, детские дома, интернаты и так далее.

Заметим, подобные запреты продлевались на 30 дней. Предыдущий раз их время действия было ограничено 15 ноября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50