В автопарк Крыма прибыло больше 200 новых автобусов

Порядка сотни машин выпустили на маршруты Симферополя. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крым приехало больше 200 новых автобусов, которые заменят старый транспорт. Машины оборудованы климат-контролем, кондиционером и системой видеонаблюдения.

- Направляются у нас 100 единиц в город Симферополь, 50 – в Керчь, 35 уезжает у нас в Ялту, 15 – в Бахчисарай, 3 – в Красноперекопск и по 2 единицы в Кировский и Красногвардейский районы, - уточнил замминистра транспорта РК Николай Лукашенко, слова которого приводит Крым 24.

До конца года в крымский автопарк поставят еще 200 автобусов. На данный момент там всего 220 единиц нового транспорта.

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