Прожиточный минимум на III квартал в Крыму снизили

Потребительская корзина подешевела на 53 рубля. Фото: Архив КП

Прожиточный минимум на III квартал в расчете на душу населения в Крыму снизился на 53 рубля. Это определено постановлением Совета министров РК, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

- Установлена величина прожиточного минимума в Республике Крым за III квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 10945 рублей, для трудоспособного населения – 11 671 рубль, для пенсионеров – 8922 рубля, для детей – 11713 рублей, - сообщает Минтруд РК.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения снизилась на 53 рубля в сравнении с предыдущим кварталом в связи со снижением стоимости социальных продуктов питания - от 50,2% до 0,2%. В первую очередь это касается сезонных овощей, которые подешевели, кур, мороженой рыбы, пшена и гречки.

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