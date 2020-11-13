Появилось видео, как трое неизвестных грабят Музей денег в Феодосии

Мужчины около часа пытались открыть ненавистную дверь. Фото: Скриншот из видео

В Феодосии трое мужчин при свете дня решили незаметно поменять замки от входа в Музей денег.

В сети набирает популярность видео взлома замков одного из феодосийских музеев. На записи с камеры наблюдения видно, как трое мужчин пытаются поменять замки от входа в помещение. Но не тут-то было: приехавший не вовремя для грабителей директор музея сорвал попытку кражи ценной коллекции.

Судя по видео, люди, которые в этот момент проходили мимо, думали, что идет плановый ремонт, поэтому никто из очевидцев не поспешил вызвать полицию.

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